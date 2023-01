Matera, primo ko della gestione Ciullo: “Comunque orgoglioso dei miei ragazzi”

Prima sconfitta della gestione Ciullo per il Matera, che dopo undici risultati utili consecutivi e tre successi di fila si è arreso in casa del Nardò. Un ko arrivato esattamente tre mesi dopo l’ultima resa esterna, tra l’altro in casa di una delle big del girone H. Al termine del match, mister Sasà Ciullo non ha giustamente voluto far drammi: “Giocare in inferiorità numerica, con tanti assenti, in casa di una squadra forte come il Nardò non è facile. Non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi nonostante la sconfitta, hanno dato tutto, onorando la maglia. Siamo consapevoli di aver perso fra mille difficoltà contro una squadra che secondo me si giocherà fino alla fine la vittoria del campionato”.

