Oncologico Bari, per una settimana esami gratuiti per le donne

L’istituto Tumori di Bari partecipa alla nona edizione dell'(H) Open Week sulla salute della donna, l’iniziativa del network “Bollini rosa” per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura della salute femminile.

Dal 18 al 24 aprile sarà possibile per le pazienti oncologiche accedere gratuitamente a servizi clinici, diagnostici e informativi di diverse aree specialistiche.

“Il nostro Istituto – spiega il direttore generale dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne – è stato premiato per tre bienni di fila con tre Bollini rosa, il massimo riconoscimento possibile per chi destina un’attenzione particolare alle patologie femminili, e pertanto non poteva mancare questo appuntamento nazionale così importante”.

Sarà “una settimana – aggiunge – in cui le pazienti oncologiche che potranno sperimentare gratuitamente una serie di servizi, come per esempio le consulenze nutrizionali, i colloqui con le psicologhe, le sedute di fisioterapia, che rappresentano un essenziale supporto alle cure perché migliorano il benessere psico-fisico delle pazienti. Il tumore, infatti, non si cura solo con la chemioterapia ma anche con interventi mirati a potenziare la risposta del fisico e della mente alle stesse terapie”.

