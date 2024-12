Omicidio Lecce, Stefanazzi: ‘In Salento escalation violenza, Piantedosi si svegli’

“Un omicidio in pieno pomeriggio, in un quartiere popoloso come il Santa Rosa, ci fa tornare in mente quel passato buio che speravamo di esserci lasciati alle spalle”. Così Claudio Stefanazzi, deputato leccese del Partito Democratico, commenta l’esecuzione avvenuta intorno alle 18.00 di mercoledì 18 dicembre.

“È superfluo rimarcare la gravità di quanto accaduto. L’unico auspicio è che un’esecuzione in pieno stile mafioso spinga il Ministro Piantedosi a intervenire seriamente sull’escalation di violenza che denuncio da tempo, con interrogazioni parlamentari a cui il ministro non risponde. Le nostre comunità sono spaventate. Il Salento non può tornare a essere un luogo di minacce, aggressioni, estorsioni, omicidi. Qualcuno al Governo deve rendersi conto che questo stato delle cose non è più sostenibile, che il nostro territorio non può tornare preda delle organizzazioni mafiose, nonostante il lavoro straordinario delle forze dell’ordine. Bisogna intervenire duramente e il prima possibile”, conclude Stefanazzi.

