Omicidio a Lecce, convocata riunione d’urgenza in Prefettura

Dopo l’omicidio di Giuseppe De Giosa, 43enne ucciso nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre in via Papini, nel quartiere Santa Rosa di Lecce, il sindaco Adriana Poli Bortone ha richiesto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro è fissato per le 10.00 di giovedì 19 dicembre in Prefettura. De Giosa, noto alle forze dell’ordine, è stato colpito al volto e al torace con un kalashnikov, probabilmente anche con una pistola. Non si esclude che la vittima e il killer siano giunti insieme sul luogo del delitto. A bordo dell’auto della vittima, una Fiat Panda, sono stati rinvenuti circa 7 chilogrammi di hashish. L’omicidio potrebbe essere legato a un regolamento di conti nel traffico di droga.

