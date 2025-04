Matera: è Antonio Nicoletti il candidato alle comunali per il centrodestra

E’ stato il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli a ufficializzare il nome del candidato alle elezioni amministrative di Matera dei prossimi 25 e 26 maggio.

Materano, ingegnere di 51 anni, Nicoletti è l’attuale direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019 ed ha ricoperto fino allo scorso gennaio il ruolo di direttore generale dell’Azienda di promozione del territorio di Basilicata, l’Apt.

Durante un appuntamento nella Città dei Sassi con alcuni degli esponenti regionali del partito, Donzelli ha spiegato la scelta di Nicoletti. “Siamo convinti che sia quella giusta”, ha detto.

“Ho avuto il piacere di conoscerlo nelle scorse giornate, sinceramente non gli ho neanche chiesto se ha votato per noi alle scorse politiche ma se condivide le nostre idee, mi ha detto di si – ha spiegato Donzelli -. Ha le idee chiare e la capacità tecnica e la volontà per rilanciare questa città Il centro destra è compatto. Gli altri partiti hanno confermato la fiducia nella scelta di Fratelli d’Italia, la condividono e la sosterranno”, ha evidenziato il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia.

Fino alle scorse il più quotato a essere il candidato della coalizione era il coordinatore regionale dei meloniani, Piergiorgio Quarto. “Piergiorgio sin dall’inizio ha dato la sua disponibilità – ha aggiunto Donzelli – ma da persona sensibile e intelligente, mentre dava la disponibilità si è messo pancia a terra a cercare qualcuno che potesse aggregare oltre i confini stessi di Fratelli d’Italia e del centro destra, una personalità – ha detto di Nicoletti – capace di prendere i voti anche di chi non ha votato alle scorse elezioni politiche per Fratelli d’Italia.

“Nessun passo indietro ma un passo in avanti”, ha commentato così Quarto la scelta di Nicoletti.

