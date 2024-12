Casarano: colpisce un uomo con un’accetta per futili motivi

Un grave episodio di violenza si è verificato a Casarano, in provincia di Lecce Rocco Reho, 58 anni, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari dopo aver aggredito con un’accetta un 66enne titolare di una ditta locale. L’attacco è avvenuto all’interno di un cantiere edile, mentre la vittima stava eseguendo lavori di intonacatura su un muro confinante con l’abitazione dell’aggressore.

Secondo quanto riportato dai militari, l’uomo avrebbe agito per motivi “apparentemente futili e incomprensibili”. La vittima, colpita alla testa, ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita. Rocco Reho, incensurato, dovrà ora rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

