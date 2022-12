Condividi su...

NOCI – Solo Babbo Natale e i suoi elfi potevano vincere la sfida di rendere magico il borgo antico di Noci. Magico Natale a Noci è partito con un grande appuntamento di inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, realizzato in Piazza Garibaldi e andrà avanti con un fitto programma di eventi sino al 6 gennaio. Babbo Natale è arrivato in carrozza con i suoi elfi e la sua street band, per aprire la sua casa ed accogliere le centinaia e centinaia di bimbi che hanno voluto consegnarli personalmente la loro letterina, fare una foto con lui e ricevere un simpatico dono. Contemporanea è stata l’apertura dei mercatini del gusto, l’accensione del grande albero di Natale e l’apertura dell’area con i pony ed i cavalli per la gioia di grandi e piccini. E non finisce qui: questo fine settimana prosegue con Il Gusto del Natale, una grande sagra enogastronomica dal sapore natalizio, con caldarroste, prodotti e piatti della tradizione murgiana accompagnati da una selezione di oltre 60 cantine pugliesi selezionate dai sommelier dell’Ais Puglia.