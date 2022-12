Condividi su...

CASTELLANA – Cinquanta giorni di iniziative e appuntamenti, fino al 23 gennaio prossimo, data di scoperta delle grotte di Castellana, per celebrare il Natale e le festività. Tutto questo è Piazze d’Inverno, il cartellone di appuntamenti invernali organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl. Grande protagonista dei primi tre giorni, lo spettacolo delle Fontane Danzanti, show di acqua, luci e musica, l’unico appuntamento di Largo Porta Grande in un programma che poi coinvolge piazza Garibaldi (con la Casetta di Babbo Natale, le postazioni enogastronomiche, i mercatini e i concerti), piazza Nicola e Costa (con gli appuntamenti musicali), largo San Leone Magno e il centro storico. E così Dopo gli appuntamenti estivi e in contemporanea al villaggio natalizio con le postazioni enogastronomiche e i mercatini, tornano anche gli appuntamenti in musica nel cuore di Castellana Grotte: questo fine settimana, concerto del gruppo Colfischiosenza e Beppe Delre il suo Christmastime mentre il 16 dicembre sarà la volta Modena City Ramblers con Appunti Partigiani. A questo calendario, si aggiunge anche un ricco programma di appuntamenti prettamente natalizi, sportivi e culturali con alcune sorprese che caratterizzeranno ancora di più l’intero periodo e i valori compresi in Piazze d’Inverno.