BARI – Tre casette in legno opportunamente scenografate a tema natalizio. E poi ancora giochi, suoni, luci e un babbo natale pronto a incontrare i più piccoli. Torna anche quest’anno Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Umberto, nel pieno centro del capoluogo pugliese. L’ambientazione riprende il classico villaggio natalizio montano con materiali naturali. All’interno delle casette si svolgeranno attività laboratoriali, spettacoli, proiezioni e momenti di lettura per i più piccoli. Il cartellone prevede oltre 250 appuntamenti, tutti gratuiti e prenotabili sul sito Natale a Bari. Nelle giornate dell’11 e 18 dicembre, inoltre, si svolgeranno laboratori creativi a tema “green”. Durante queste feste piazza Umberto accoglierà anche un grande albero di Natale di luminarie, realizzato dagli artigiani campani.