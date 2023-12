Natale in 167, a Barletta l’iniziativa di scuole e Confcommercio

BARLETTA – Natale in piazzetta Paolo Borsellino per il quartiere 167 di Barletta. Gli esercizi commerciali e le scuole elementari Giovanni Paolo II e Raffaele Girondi insieme per le attività natalizie che caratterizzeranno tutto il periodo di festa. Inaugurazione dell’iniziativa alla presenza di scuole e Confcommercio, tra l’entusiasmo e i progetti artistici dei più piccoli.

Un’occasione per restituire il quartiere ai cittadini, dopo gli ultimi atti vandalici che hanno colpito proprio piazzetta Borsellino e via Pio La Torre. Con le tante iniziative in programma, un segnale importante di cittadinanza e amministrazione comunale.

