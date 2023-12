Ospedale Dimiccoli di Barletta, ok a fondi per nuova piastra oncoematologica

BARLETTA – Quasi 9 milioni di euro per la nuova piastra oncoematologica dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Accordo raggiunto tra Ministero della Salute e Regione Puglia per lo stanziamento dei fondi per le novità strutturali del nosocomio cittadino, che si amplierà con la nuova strumentazione al posto dei container adiacenti al Pronto Soccorso.

Un vero e proprio reparto a disposizione delle équipes mediche, che potranno disporre di attrezzature all’avanguardia in campo oncologico. Barletta si conferma polo sanitario di spessore per l’intero territorio pugliese.

