Giorno, ‘Il Centrodestra sta affossando Taranto’

“Sui circa 100 dipendenti ex Isola Verde, oggi Green Passage, si consuma l’ennesimo fallimento occupazionale del Governo Meloni e del Ministro Fitto. Ai lavoratori, che proprio il 1° maggio rischiano di vedere interrotta la loro garanzia occupazionale, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro impegno affinché, attraverso i nostri parlamentari, il Governo risponda sulle sue mancanze”. Lo scrive in una nota Mattia Giorno, dirigente PD ed ex assessore al Comune di Taranto.

”Il progetto in scadenza era stato finanziato dal CIS Taranto dopo una lunga serie di accordi tra istituzioni – continua -. Purtroppo, dopo un anno e mezzo che il Centrodestra è al Governo con il Ministro Fitto, titolare del CIS Taranto, non si è mai svolta nemmeno una riunione nel silenzio generale del Sindaco e dell’amministrazione, evidentemente in accordo o a questo punto incapace di comprendere le dinamiche istituzionali e mettere in campo una vera difesa del territorio”.

“Le imprese chiudono, i redditi medi sono tra i più bassi del Sud Italia, la vertenza ex Ilva è in stato fallimentare, Ferretti è andata via, Arsenale fermo, la nave Trieste rischia di essere dislocata, ex Tct al palo, la Zes chiusa, i Giochi commissariati senza alcun passo avanti, carcere al collasso, statale 100 da incubo. Di cosa hanno bisogno le forze politiche della maggioranza per capire che il Centrodestra sta affossando Taranto? Di cosa altro hanno bisogno per alzare la testa e pretendere rispetto? Dall’assessore allo sviluppo economico Gianni Azzaro ci aspettiamo che la situazione venga presa di petto e non solo con dichiarazioni di resa”, asserisce Mattia Giorno.

“In queste ore, parlamentari e dirigenti di Fratelli d’Italia sono corsi alla loro convention nazionale; ci aspettiamo che tornino a Taranto con le risposte che questa città merita perché da quando sono al potere non solo non sono in grado di dare, ma che addirittura sembra trovino gusto a peggiorare le condizioni di vita della nostra provincia”, conclude Giorno.

