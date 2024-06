Nasce il nuovo Bari di Longo: diverse priorità dal mercato

Difesa a tre, centrocampo a quattro e tre uomini offensivi lasciati liberi di trovarsi gli spazi giusti per far male alle retroguardie avversarie: potrebbe presentarsi così, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B, il nuovo Bari targato Moreno Longo.

L’ex Torino e Alessandria, reduce da un anomalo esonero a Como con la squadra lariana – a fine stagione promossa in A – in piena lotta per le zone di vertice della classifica, ha già iniziato a valutare il materiale umano che si ritroverà a disposizione in vista del ritiro estivo.

Il classe 1978 ripartirà da poche ma importanti certezze: Vicari al centro della difesa ad esempio, ma anche Ricci sulla corsia laterale mancina di centrocampo, Maita, Maiello e Benali sulla fascia mediana e Sibilli sulla trequarti a illuminare con la sua qualità.

Diverse le inevitabili priorità da ricercare sul mercato e da richiedere al direttore sportivo Magalini, sempre nell’attesa che quest’ultimo possa ufficializzare il suo approdo nel capoluogo pugliese: serviranno in primis due centrali difensivi, soprattutto in considerazione del fatto che capitan Di Cesare ha dato addio al calcio giocato e Zuzek sembra destinato a salutare dopo un biennio avaro in termini di soddisfazioni; servirà presumibilmente anche un portiere: Pissardo si è disimpegnato egregiamente nel finale di stagione, ma dovrà essere affiancato da un collega di reparto più esperto; servirà, inoltre, un laterale di destra che vada a giocarsi la titolarità con Dorval, così come un centrocampista abile tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva, un interprete che porti in dote strappi, fisicità e anche una certa qualità.

In chiusura l’attacco, il reparto che più di ogni altro necessita di interventi: almeno due gli attaccanti di categoria che dovranno vestirsi di biancorosso, il più classico numero 9 con il gol nel sangue e la sua spalla ideale. Insomma, se non una totale, quantomeno una mezza rivoluzione. Con un nuovo condottiero a guidarla.

