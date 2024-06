Barletta, congelate le trattative di Romano

BARLETTA – Caccia alle prime pedine dirigenziali in casa Barletta, con la settimana che si apre senza reali passi in avanti nella scelta dei ruoli tecnici e societari. Il presidente biancorosso Arturo Romano, rientrato in città domenica, punta ad ufficializzare direttore sportivo e allenatore entro i prossimi giorni.

La scelta del patron, di concerto con i suoi collaboratori, sarebbe ricaduta su Bartolo Lorusso come uomo mercato del Barletta 24/25, con Daniele De Vezze club manager. Dopo una prima accelerata tra weekend ed inizio settimana, la trattativa si è congelata su entrambi i fronti, lasciando in sospeso i due annunci. Possibili risvolti anche nelle prossime ore, con le parti che si riaggiorneranno per eventuali riaperture.

In stand-by anche le scelte di panchina, con Favarin che aveva inizialmente sorpassato Panarelli nelle scelte di Romano. L’accordo con l’ex tecnico di Andria e Bisceglie, però, non sarebbe stato ancora raggiunto: ad un passo dall’intesa, società e allenatore hanno stoppato i progressi anche in virtù della fase di stallo per il direttore sportivo.

Da valutare anche la posizione della vecchia proprietà, con la famiglia Dimiccoli in possesso del 40% delle quote societarie e ancora influente, seppur in minoranza, sulle decisioni tecniche per la nuova stagione. Confronto continuo, anche con toni accesi, tra Romano e lo stesso Dimiccoli: gli annunci dei prossimi giorni passeranno inevitabilmente da un accordo interno alla SSD e non soltanto dal benestare del nuovo presidente.

