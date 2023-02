Mountain bike regina del Trofeo XCO Terra delle Gravine

La sesta edizione del Trofeo XCO Terra delle Gravine avrà come protagonista indiscussa la mountain bike domenica 12 febbraio a Laterza nella “casa” degli eventi marchiati Ciclo Team Laerte: il Parco Regionale Terra delle Gravine e la pineta Scivolizzo ospiteranno la degna apertura del circuito XCO Borbonica Cup, nato per valorizzare i talenti del fuoristrada delle categorie esordienti e allievi, in un’ottica di crescita graduale verso la mountain bike di alto livello.

Uno staff che sotto la regia di Angelo Turitto e dei suoi validi collaboratori è sinonimo di espressione attiva a favore del territorio che fa del ciclismo una valida risorsa di promozione turistica ed economica coinvolgendo le istituzioni (in primis l’assessorato al turismo della Regione Puglia con in testa l’assessore Gianfranco Lopane e il Comune di Laterza nella persona del sindaco Franco Frigiola) e le associazioni locali.

“Ad ogni atleta ed accompagnatore – spiega Angelo Turitto – consegneremo un voucher con una scontistica dei servizi del territorio grazie alla Pro loco di Laterza e a un’azienda agricola che produce prodotti biologici. Abbiamo sconfinato in Basilicata per coinvolgere l’Acquazzurra Acquapark che ha voluto sostenere l’iniziativa con la consegna di un bracciale di accesso alla struttura durante i mesi estivi”.

”Abbiamo superato ampiamente quota 400 partecipanti da tutta Italia che è un record per una gara cross country in Puglia ad inizio stagione. Il battesimo della Borbonica Cup è davvero coi fiocchi e le cifre parlano chiaro per avere nel nostro territorio il meglio del panorama nazionale, ponendo le basi di un sicuro successo della nostra manifestazione dal punto di vista sportivo. Abbiamo chiesto manforte al mondo scolastico grazie all’istituto alberghiero Perrone di Castellaneta che si occuperà del servizio catering. E per non farci mancare nulla, ai primi tre classificati di ogni categoria consegneremo un premio in maiolica fatto a mano dal aboratorio artigianale Marilli”.

Per quel che concerne l’articolazione delle gare, gli atleti juniores, under 23, élite e gli amatori avranno a che fare con un percorso ad anello di 4,7 chilometri (partenza alle 9:00) su terra battuta con presenza di rocce all’interno della pineta e del bosco con discesa in Gravina. Il tracciato sarà lo stesso e ridotto a 3 chilometri per esordienti di primo e secondo anno (start alle 10:30), per gli allievi di primo e secondo anno (via alle 11:20), le categorie che concorrono alla Borbonica Cup. Per ciascuna gara, l’ingresso in griglia avverrà 15 minuti prima di ciascuna partenza.

Sarà una festa vera di cui la Puglia ciclistica e non solo ne andrà orgogliosa e di cui Laterza sarà l’artefice principale.

