Volley A3/M: Bari in Campania per riprendere la marcia playoff

Archiviata in fretta la sconfitta al PalaFlorio con la capolista Farmitalia Catania, Bari è pronto ad affrontare l’insidiosa trasferta di Sparanise. Io team biancorosso farà visita alla Volley Marcianise, penultima in classifica, battuta all’andata con un perentorio 3-0.

A dispetto di quanto reciti l’attuale classifica, per capitan Paoletti e compagni non sarà certamente una passeggiata, perché nelle ultime due gare casalinghe la compagine campana è riuscita a impensierire, arrivando al tie-break, squadre forti e ben organizzate come Ortona e Modica.

Gli uomini di coach Spinelli ritroveranno un’avversaria sicuramente diversa rispetto a quella incontrata a Bari, con le novità più importanti rappresentate dal tecnico Vincenzo Nacci in panchina e dall’ex Aurispa Federico Tommaso Ciardo in cabina di regia. Nello scacchiere tattico biancoazzurro si confermano certezze il capitano Enrico Libraro, l’opposto Carlo Lucarelli (344 punti totalizzati in stagione) e lo schiacciatore Francisco Ruiz, sesto nella classifica della serie A3 Credem Banca relativa alle battute vincenti (35 aces per lo spagnolo in 69 set disputati).

“Ci attende una partita dura su un campo molto difficile – afferma Michele Deserio, centrale biancorosso -. Marcianise vanta una buona organizzazione di gioco oltre ad atleti esperti e forti fisicamente che, sfruttando il fattore casa, proveranno sin da subito a metterci in difficoltà. Dal canto nostro, ci presenteremo a Sparanise con un unico obiettivo: conquistare l’intera posta in palio. La sconfitta con la capolista Catania ha frenato la nostra corsa nel girone Blu, ma non ha scalfito le certezze ritrovate nella seconda parte di questa regular season. Lotteremo per un posto playoff fino alla fine, consapevoli di avere tutte le qualità per raggiungere questo prestigioso traguardo”.

Il match sarà diretto da Matteo Talento, coadiuvato nel ruolo di secondo da Davide Morgillo. A partire dalle 18:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

