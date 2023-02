Ciclismo: FCI Puglia, tutto sul calendario fuoristrada 2023

A Bari presso la sala conferenze dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia (padiglione 107 Fiera del Levante), non poteva esserci ambientazione migliore per tenere a battesimo la nuova stagione delle manifestazioni di mountain bike in Puglia nelle specialità cross country, granfondo, mediofondo e marathon.

Sono quattro i principali circuiti che catalizzeranno l’attenzione dei praticanti di questa disciplina tra i mesi di febbraio e di ottobre: l’XCO Borbonica Cup, gara di cross country che alzerà il sipario da Laterza in provincia di Taranto il prossimo 12 febbraio e coinvolgerà altre tre regioni del Sud Italia (Campania, Calabria e Sicilia) in un progetto di valorizzazione delle categorie giovanili esordienti e allievi (ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni); il Challenge XCP Puglia composto da 10 prove di gare marathon-granfondo che copre cinque (BAT, Bari, Foggia, Lecce e Taranto) delle sei province della regione; il Challenge XCO Puglia che contempla 13 gare di cross country anch’esso spalmato in cinque province (BAT, Bari, Foggia, Lecce e Taranto) su sei della Puglia più una manifestazione fuori regione in Basilicata. Tra le province di Brindisi e Lecce, nasce un nuovo campionato di gare cross country denominato XCO Salento Race in sette prove.

Dal Gargano al Salento, passando per la Murgia barese, i Monti Dauni, le gravine, trulli e la valle d’Itria, ciclisticamente la Puglia offre un’ampia varietà di percorsi tra pendenze, pianure battute dal vento, rocce, strapiombi, foreste, sterminate distese di uliveti, vigneti e muretti a secco.

Il circuito XCO Borbonica Cup metterà alla prova il talento dei ragazzi delle categorie esordienti e allievi domenica 12 febbraio a Laterza la maestosa location del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. Grazie al dinamismo del comitato organizzatore in loco del Ciclo Team Laerte, il Trofeo XCO Terra delle Gravine avrà l’onore di accogliere il primo grande evento nazionale della mountain bike con circa 400 partecipanti provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e ovviamente Puglia.

La gara di Laterza è anche inserita nel Challenge Corgom XCO Puglia in cui figurano altre manifestazioni: il Trofeo Eracle-Memorial Vito Palmisano cronocoppie ad Alberobello il 5 marzo (organizzazione Team Eracle), il Trofeo Maglie Bike al Santuario di Montevergine/Palmariggi il 12 marzo (Maglie Bike), il Trofeo XCO Orte a Otranto il 19 marzo (Ciclo Club Spongano), il Trofeo XCO Bosco delle Pianelle a Martina Franca il 2 aprile (Asd Bikemania), l’XCO delle Querce ad Acquaviva delle Fonti il 25 aprile (GC Fausto Coppi Acquaviva), la XC Valle d’Itria il 30 aprile a Martina Franca (MMtb Martina Franca), la Neanderthal Cup il 14 maggio tra i dolmen di Bisceglie (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) valevole per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Puglia solo per le categorie juniores, under 23, élite e amatori, il Trofeo Parco delle Cave di Fantiano a Grottaglie il 2 giugno (Grottaglie Bike), il Trofeo Re Manfredi XCO in Basilicata a Palazzo San Gervasio il 18 giugno (Lucania Bike), la XC Nrg Bike il 9 luglio a Monopoli (Nrg Bike), la XC Bosco Paduli ad Accadia il 3 settembre (Mtb Puglia) e l’XCO Acquaviva Bike Park a Vieste il 24 settembre (Gargano Trail Center).

Da quest’anno spazio all’XCO Salento Race che comprende oltre alle gare del Santuario di Montevergine/Palmariggi (12 marzo) e Otranto (19 marzo) anche la XCO Collepasso il 1°maggio a Collepasso (Asd Amici del Velodromo), il 7 maggio la Varano Bike Race presso il bosco di Cerano a San Pietro Vernotico il 7 maggio (Salis Bike) valevole come campionato regionale FCI Puglia solo per esordienti e allievi, il Trofeo Terrarussa a Presicce (Asd Terrarussa Ciclismo), il Trofeo Sant’Elia il 2 luglio a Campi Salentina (Asd Ciclisti Campi) e il Trofeo Zollinese il 24 settembre a Zollino (24 settembre).

Tra gli appuntamenti di rilievo del settore marathon e granfondo, spiccano la Marathon del Salento ad Ugento del 16 aprile presso il kartodromo internazionale Pista Salentina (Mtb Casarano) tra le più ambite e partecipate ad inizio stagione in seno al Prestigio Mtb, la Marathon Bosco delle Pianelle a Martina Franca il 1°ottobre (Team Bike Martina Franca Cycling) che rientra nel più blasonato circuito extra-regionale del Trofeo dei Parchi Naturali e la Castro Legend Cup del 15 ottobre a Castro, manifestazione che ha fatto grandi passi da gigante in pochi anni aumentando il proprio blasone come sede dell’X-Legend Internazionale UCI, al quale parteciperanno i migliori 5 atleti di ogni categoria dei più prestigiosi circuiti italiani dediti al fuoristrada.

Le gare di Ugento e di Martina Franca sono inserite nel Challenge XCP Puglia dove sono già calendarizzate le altre manifestazioni: la Mediofondo Castel del Monte ad Andria il 19 febbraio (New Bike Andria), la Mediofondo All Bike Corgom il 26 febbraio a Ruvo di Puglia, la Mediofondo Bosco di Bitonto il 26 marzo a Mariotto di Bitonto (Team Oroverde Bitonto), la Mediofondo Memorial Cataldo Livrieri a Corato il 23 aprile (Quarat Bike), la Mediofondo Bosco Calmerio ad Alberobello il 7 maggio (Spes Alberobello), la Monti Dauni Legend Cup il 28 maggio a Biccari (Mtb Puglia), la Marathon del Gargano l’11 giugno a Monte Sant’Angelo come prova di campionato regionale FCI Puglia (Mtb Monte Sant’Angelo) che prende come territorio 3 dei 4 siti UNESCO della Puglia e la Mediofondo Freedom Altamura il 17 settembre ad Altamura (Freedom Cycling Team).

