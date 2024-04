Morte carabinieri pugliesi, Nsc pronto a costituirsi parte civile

“Siamo sgomenti, addolorati, non esistono parole tali per descrivere il sentimento che ci pervade alla notizia della tragica morte in servizio di due giovanissimi colleghi, il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, originario di Manfredonia, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di Montesano Salentino. Ferito anche un terzo militare, Paolo Volpe, attualmente ricoverato in prognosi riservata e a cui facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione”. Lo dichiara Michele Capece, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc), in merito al tragico incidente stradale che ha coinvolto i militari tutti in servizio presso la stazione di Campagna.

”Si è trattato di una tragica fatalità sulla cui però potrebbero pendere delle responsabilità che stiamo accertando. I colleghi stavano attraversando un incrocio svoltando a sinistra quando, una Range Rover proveniente da destra, ad alta velocità, dopo un dosso, li ha centrati in pieno. La donna alla guida dell’auto di grossa cilindrata è stata sottoposta ad esami tossicologici e annunciamo sin da ora che qualora emergesse la positività ai test, siamo pronti a costituirci parte civile”, conclude.

