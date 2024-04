Morte carabinieri pugliesi, il cordoglio della politica

“È con profondo dolore che apprendo la notizia del tragico incidente stradale verificatosi in queste ore a Campagna, nel Salernitano, costato la vita a due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato Francesco Ferrero, attivo anche nell’ambito della Protezione Civile. A loro va il mio commosso pensiero, ai loro familiari e all’Arma la più sentita vicinanza di tutta la Comunità nazionale della Protezione civile”, dichiara Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

“La mia partecipazione e il mio commosso cordoglio al Comandante Generale dei Carabinieri, all’intera arma e soprattutto alle famiglie dei due giovani carabinieri morti in servizio con l’augurio di pronta guarigione al terzo militare coinvolto nell’incidente che sta lottando per la vita. Il pensiero va inevitabilmente a tutti i militari delle forze dell’ordine in ogni ora impegnati sul campo a difesa della sicurezza dei cittadini e a tutela della legalità a cui va dato sempre il massimo sostegno”, dice il parlamentare Edmondo Cirielli, vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Penso ai due militari dell’Arma dei carabinieri, peraltro pugliesi, che sono morti stanotte in un incidente stradale. L’abbraccio va alle loro famiglie. La scorsa settimana un giornale di sinistra mi ha criticato perché il nuovo codice della strada non sarebbe garantista visto che prevede il ritiro della patente per chi venga trovato alla guida positivo al test anti droga. Quello precedente prevede che, in caso si trovi qualcuno positivo al test non si possa fare nulla, a meno che non si riesca dimostrare che il conducente è alterato dal punto di vista psicologico. Ma per me tutta la droga è morte e io combatterò sempre contro qualunque tipo di legalizzazione. Nel nuovo Codice occorre invertire: chi viene trovato positivo deve consegnare le chiavi della macchina e disintossicarsi”, è il commento, da Bari, di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei trasporti.

“Ho telefonato al comandante dell’Arma dei Carabinieri, il generale Teo Luzi, per esprimergli il mio sincero e profondo cordoglio per la morte dei due carabinieri travolti a Campagna in un terribile incidente stradale. Sono vicino alle famiglie dei caduti, e prego per i loro cari scomparsi. Faccio i migliori auguri di guarigione al terzo militare che è rimasto ferito e agli altri cittadini coinvolti nell’incidente. Giorno e notte i militari dell’Arma dei Carabinieri sono sulle strade d’Italia per garantire la nostra sicurezza: tutti i cittadini italiani sono grati a ogni singolo carabiniere per il servizio offerto alla nostra comunità. Non dimentichiamo l’impegno di tutte le forze dell’ordine per la nostra sicurezza”, dichiarato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli esteri.

“È con profondo dolore che esprimo, a nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del maresciallo Francesco Pastore e del carabiniere Francesco Ferraro, militari dell’Arma scomparsi a causa di un tragico incidente stradale durante lo svolgimento del loro servizio di controllo del territorio. Un pensiero di vicinanza e auguri di pronta guarigione all’altro carabiniere rimasto ferito. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari”, così Guido Crosetto, ministro della Difesa.

“La notizia della morte dei due giovani carabinieri e del ferimento del terzo militare mi rattrista molto. È straziante pensare a due vite spezzate tanto più se stavano prestando servizio a tutela della cittadinanza. Mi stringo all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, nell’augurio che il terzo agente venga dimesso al più presto. In particolare, sono vicino alla comunità di Montesano, comune del territorio leccese che paga, oggi, un prezzo altissimo perdendo un figlio del Salento”, dichiara Saverio Congedo, deputato leccese di Fratelli d’Italia.

“Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, giovani dell’Arma dei Carabinieri, di 25 e 27 anni, morti in un incidente stradale avvenuto nella notte a Campagna, in provincia di Salerno. Alle loro famiglie, agli amici e ai colleghi, vanno le mie condoglianze in questo momento di grande dolore. Alle persone ferite i miei più sinceri auguri di una pronta guarigione”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, “esprime sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e per il suo tramite alle famiglie del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, giovani servitori dello Stato deceduti in servizio in un incidente avvenuto questa notte, in provincia di Salerno. Auspico una pronta guarigione per il carabiniere Paolo Volpe rimasto ferito”.

“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno. Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita, e gli auguri di una pronta guarigione al militare affidato alle cure dei sanitari”, dichiara Matteo Piantedosi, ministro dell’interno.

