Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 275 per colpa di un sasso sulla carreggiata.



Un’autovettura, una Fiat 500 guidata da un 54enne, è letteralmente volata contro il cancello di un vivaio. Il sasso non sarebbe stato rinvenuto dai carabinieri intervenuti sul posto. L’uomo coinvolto è stato sottoposto ad alcoltest i cui esiti non sono ancora disponibili. Sul posto anche la Polstrada di Lecce e i sanitari del 118.

