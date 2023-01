PUTIGNANO (BA) – Una bambina di soli undici anni è finita in ospedale in coma etilico, l’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel barese, a Putignano, durante una festa tra minori. Stando a quanto si è appreso, la minore avrebbe ingerito alcol durante una festa. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate, ma resta da capire come il gruppo di giovanissimi sia riuscito a procurarsi bevande alcoliche. Sono in corso indagini per chiarire quanto accaduto.

Condividi su...

Linkedin email