Ancora un guard rail conficcato nell’auto. L’incidente stradale è accaduto ieri sera alle ore 22.00 lungo la Tangenziale Est, sullo svincolo “Motorizzazione”, già teatro in passato di incidenti simili. Il malcapitato, un 35enne al volante di una Matiz, è stato soccorso dal 118 e trasportato con codice giallo presso l’ospedale di Lecce per accertamenti. I Vigili del Fuoco giungi sul posto hanno messo in sicurezza l’automobile.



Condividi su...

Linkedin email