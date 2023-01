FRANCAVILLA FONTANA – SAVA – Erano in quattro a bordo della Stilo che, poco dopo la mezzanotte di sabato, si è ribaltata nei terreni a ridosso della strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Sava, al confine tra le province di Brindisi e Taranto. Una ragazza di 14 anni, come gli altri feriti originaria di Sava, è ora in gravi condizioni, ricoverata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Incidente nella notte: grave giovanissima

I fatti nella notte tra sabato e domenica: secondo quanto ricostruito, l’auto su cui viaggiavano i giovani, che rientravano a casa da Francavilla Fontana, sarebbe prima uscita fuori strada, per poi ribaltarsi nelle campagne fino a impattare violentemente contro un albero. Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Francavilla e Manduria, che hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate del mezzo. A preoccupare, sin da subito, sono state le condizioni della 14enne, ora ricoverata in rianimazione presso il nosocomio ionico. Feriti in modo lieve gli altri occupanti dell’utilitaria, tutti maggiorenni . Accertamenti in corso per determinare l’esatta dinamica del sinistro affidati ai carabinieri del Nor della compagnia di Francavilla al comando del capitano Alessandro Genovese.

