Un 80enne ha creato momenti di panico questa sera a Patù nel Sud Salento a causa di una lite con un parente suo vicino di casa. L’anziano ha prima minacciato il nipote 38enne con una pistola e, quando quest’ultimo lo ha disarmato, è rientrato in casa per recuperare un’altra pistola. Quando sono arrivati i carabinieri ha tentato la fuga uscendo dal retro, portando con sé l’arma. Dopo aver scavalcato un muro ha trovato rifugio nei pressi di un’altra abitazione dove poi i carabinieri lo hanno bloccato. L’anziano, già conosciuto alle forze dell’ordine per un episodio analogo, è stato portato in ospedale per accertamenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Condividi su...

Linkedin email