Trani, omicidio-suicidio in abitazione di campagna

TRANI – Tragedia familiare a Trani nella serata di domenica. Un omicidio-suicidio ha scosso il territorio della BAT, con un uomo di 52 anni che avrebbe accoltellato a morte una donna di 45 anni e si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. A fare la macabra scoperta sarebbe stata la figlia della coppia, dopo non essere riuscita a mettersi in contatto con i genitori.

L’episodio è avvenuto in una traversa di campagna di via Duchessa d’Andria, nei pressi di un noto centro sportivo in zona Sant’Angelo. Dinamiche ancora in corso di accertamento, i Carabinieri hanno interdetto la zona: forze dell’ordine e autorità competenti sul posto per chiarire l’accaduto.

