Monte Sant’Angelo e Orta Nova accolgono il ciclismo femminile

C’è grande fermento a Monte Sant’Angelo e a Orta Nova, ma anche negli ambienti ciclistici pugliesi per i due eventi di ciclismo femminile di grande caratura che accenderanno i riflettori sulla Puglia nei giorni domenica 30 aprile e lunedì 1° Maggio con le categorie esordienti e donne allieve.

Avvenimento scintillante a Monte Sant’Angelo che ospita il Trofeo Rosa, richiamando l’attenzione delle migliori atlete e delle rispettive squadre di Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e ovviamente Puglia che aderiscono al più ambito circuito femminile di carattere extra-regionale in 24 gare sparse nelle sette regioni sopracitate.

Domenica 30 aprile atlete in gara a Monte Sant’Angelo (Trofeo Rosa-Due Siti UNESCO) su un circuito interamente cittadino di 4,2 chilometri che parte dalla villa comunale e conduce verso la caratteristica panoramica sud che si affaccia sul golfo di Manfredonia con transito nei pressi della Basilica di San Michele Arcangelo, patrimonio dell’UNESCO.

Da coprire le distanze di 25 chilometri per le donne esordienti primo e secondo anno ( 5 giri – partenza alle 9:45), 37 chilometri per le allieve (9 giri – il via alle 11:10), con assegnazione dei titoli regionali FCI Puglia.

A nome di tutto il sodalizio Mtb Monte Sant’Angelo, il presidente Pasquale Totaro ha posto l’accento sulla grande vetrina che offrirà il Trofeo Rosa nel mostrare le bellezze di uno dei tanti patrimoni mondiali dell’UNESCO, i benefici per le strutture ricettive, alberghi e ristoranti che, allo stato attuale, hanno fatto registrare il tutto esaurito, a tutto vantaggio del movimento femminile nazionale e di tutta la comunità di Monte Sant’Angelo, non nuova ad ospitare manifestazioni ciclistiche negli anni passati dedicate alla mountain bike.

Lunedì 1° Maggio trasferimento a Orta Nova per disputare la Coppa Pantani RDR-Giornata Rosa (presso Decander in via Carlo D’Angiò) su un circuito pianeggiante di 2,1 chilometri da ripetere dodici volte per le esordienti (25,2 chilometri – partenza alle 10:30) e venti volte per le allieve (42 chilometri – partenza alle 12:00).

Anche per la Pantani RDR del presidente Luigi Marseglia è motivo di grande soddisfazione mettersi in gioco a livello organizzativo nel panorama giovanile e per la prima volta nel contesto del ciclismo femminile a livello extra-regionale, sulla scia del fermento generato dalla gara del Trofeo Rosa a Monte Sant’Angelo.

In entrambi gli avvenimenti ciclistici, le forze lavorative stanno lavorando da tempo e in sinergia con il comitato regionale FCI Puglia del presidente Giuseppe Calabrese, a sua volta fiero di come si sta muovendo la macchina organizzativa con 140 iscritte a Monte Sant’Angelo e 123 ragazze attese ad Orta Nova.

“C’è tanta voglia di fare bene e non si vuole lasciare nulla al caso per queste due manifestazioni che hanno reso possibile un sogno. Ovvero quello di portare tante giovani ragazze della nostra regione e di altre zone d’Italia a gareggiare qui in Puglia in due gare dedicate solo ed esclusivamente al movimento femminile. Il valore aggiunto di tutto questo fermento a livello organizzativo si chiama Trofeo Rosa e per questo ringrazio i presidenti dei comitati regionali che aderiscono al circuito e i referenti delle strutture tecniche regionali. Un ringraziamento alle società partecipanti, alla Mtb Monte Sant’Angelo, alla Pantani RDR, alle amministrazioni comunali di Monte Sant’Angelo e di Orta Nova che hanno colto al volo questa opportunità. Abbiamo seminato nei primi due anni e stiamo iniziando a raccogliere i frutti di un obiettivo che noi del comitato regionale avevamo a cuore e che è stato centrato con evidente soddisfazione. Ciò che inizialmente sembrava impossibile, ora si è realizzato con passione e dedizione, da parte di chi ha voluto fortemente questa due giorni”.

