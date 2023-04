Futsal B1/M: Bernalda si congeda con una sconfitta

Si conclude con una sconfitta il campionato del Bernalda Futsal, gli uomini di Volpini cadono al cospetto del Kedias Audace Monopoli restando in partita per tutto l’arco dei 40’ soprattutto nel primo tempo concluso sul punteggio di 3-3.

Nella ripresa emergono le maggiori motivazioni dei pugliesi, qualificati per i play off e impegnati a difendere la quarta posizione in classifica; gli uomini di Giovinazzo affondano i colpi soprattutto a inizio frazione, ma subiscono la rimonta bernladese riuscendo comunque a conquistare il successo con il risultato finale di 7-6.

Cronaca. Il Bernalda Futsal parte con De Pizzo, Laurenzana, Ziberi, Grossi, Zanella. Dall’altra parte, Monopoli schiera Caramia, Minoia, Baldassarre, Lucariello, Renna.

Il Bernalda comincia bene con un’occasione importante: Zanella che serve Laurenzana, il quale impegna Caramia. Sul fronte opposto Baldassarre trova pronto De Pizzo che si rifugia in corner.

I lucani insistono con due azioni ben orchestrate dai rossoblu e finalizzate da Laurenzana e Ziberi ma Caramia vigila egregiamente la propria porta. E’ il preludio alla rete bernaldese: Laurenzana innesca Zanella, la sua staffilata da fuori area supera Caramia per lo 0-1.

Gli ospiti insistono, Sali lancia Grossi che spara addosso al portiere avversario. Il Bernalda, forte del vantaggio, crea altre occasioni da gol: lo stesso Grossi trova attento Caramia, dall’altra parte il Monopoli reagisce con la conclusione di Rodrigo sventata da De Pizzo. I lucani insistono chiamando Caramia agli straordinari dai tiri di Benedetto in due circostante e Laurenzanza, mentre il Monopoli si fa vedere con il solito Rodrigo che trova De Pizzo pronto alla respinta di piede.

Il Bernalda raddoppia in ripartenza al 11’ grazie a Benedetto innescato da una prepotente percussione di Grossi per lo 0-2. I pugliesi provano a reagire: il colpo di testa di Rodrigo trova De Pizzo attento alla parata. I rossoblu non sono paghi del vantaggio: Zanella salta un paio di avversari e supera il portiere, ma un avversario provvidenzialmente salva sulla linea mentre, pochi istanti più tardi, i lucani dilapidano un’altra clamorosa occasione non finalizzando una ripartenza.

Il Monopoli accorcia le distanze al 17’ con Minoia che sfrutta un’amnesia difensiva della difesa lucana per 1-2. La rete realizzata galvanizza i padroni di casa che insistono: Baldassarre impegna De Pizzo che nulla può, poco dopo, sul tiro dello scatenato Minoia che griffa il 2-2.

I locali cercano la rete del vantaggio: Baldassarre conclude a rete, De Pizzo è attento. Ma sono ancora i bernaldesi a passare in vantaggio con uno splendido gol di Benedetto: sassata mancina da fuori area che carambola sul palo prima di finire in fondo alla rete. Negli ultimi scampoli di match il Monopoli agguanta il pareggio in mischia con Minoia per il 3-3. Sul suono della sirena Ziberi da distanza siderale colpisce il palo, le squadre vanno al riposo sul risultato di 3-3.

A inizio ripresa, al 1’, il Monopoli sigla la rete del sorpasso al culmine di una bella trama di gioco finalizzata da Malagò per il 4-3. Passano pochi secondi per l’assolo di Rodrigo che supera Grossi e De Pizzo griffando il 5-3.

Il tecnico Volpini sostituisce il portiere: esce De Pizzo, entra Zito. I pugliesi cercano di chiudere definitivamente la contesa, ma proprio Zito si oppone a Baldassarre. L’appuntamento con il gol è solo rinviato e giunge al 7’ con la marcatura di Palmieri per il 6-3.

Il Bernalda è ancora vivo e un minuto più tardi accorcia le distanze con un pallonetto di Benedetto per il 6-4. A metà frazione il portiere Zito è provvidenziale su Rodrigo evitando la capitolazione, sull’altro fronte il Bernalda si riporta sotto nel punteggio con un grande gol di Ziberi che scaglia una forte destro sotto l’incrocio per il 6-5.

I pugliesi, però, riescono a fermare la rimonta degli ospiti realizzando al 13’ in contropiede il 7-5 con Baldassarre. Negli ultimi minuti di gara il tecnico Volpini inserisce i ragazzi dell’under 19: Lovecchio in due circostanze impegna Caramia, ma a 4’ dal suono della sirena il Bernalda raggiunge il bonus di 5 falli. Il sesto dei rossoblu porta alla battuta del tiro libero Rodrigo che si lascia ipnotizzare da Zito che para. Negli ultimi scampoli di gara i lucani accorciano le distanze con Zanella per il 7-6 finale malgrado il pari sfiorato da Grossi negli ultimi istanti di gara.

MONOPOLI-BERNALDA FUTSAL 7-6

KEDIAS AUDACE MONOPOLI: 1 Caramia, 4 Cascione G., 12 Paragò, 3 Minoia, 7 Palmieri, 16 Renna, 9 Baldassarre, 11 Lucariello, 25 Gigantelli, 8 Cascione V., 10 Rodrigo, 22 Chiarella. All. Giovinazzo

BERNALDA FUTSAL: 1 Zito, 4 Laurenzana, 5 Sali, 6 Scarnato, 7 Grossi, 8 Ziberi, 9 Zanella, 10 Pallotta, 12 De Pizzo, 21 Lovecchio, 22 Eletto, 99 Benedetto. All. Volpini

Arbitri: 1^ Sansostri di Paola; 2^ Di Benedetto di Lamezia Terme; cronometrista Chimienti di Bari

Marcatori: 5:43 p.t. Zanella (B); 11:00 p.t. Benedetto (B), 16:50 e 17:40 p.t. Minoia (M), 18:55 p.t. Benedetto (B); 19:04 p.t. Minoia (M); 1:02 s.t. Malagò (M); 1:30 s.t. Rodrigo (M), 7.05 s.t. Palmieri (M), 8:00 s.t. Benedetto (B), 12:00 Ziberi (B), 13:00 s.t. Baldassarre (M), 19:30 s.t. Zanella (B)

Ammoniti: Lucariello (M), Laurenzana (B)

Condividi su...



Linkedin

email