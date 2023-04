Futsal C1/M – playout: Conversano salvo, Barletta retrocede

Gli Azzurri Conversano battono al Pineta il Barletta Calcio a 5 e conquistano la salvezza al termine del playout del massimo torneo regionale di calcio a 5. Sette reti, quattro espulsioni e tante emozioni vissute in un match scoppiettante, rimasto in bilico fino all’ultimo secondo anche per merito della compagine biancorossa, che non si è mai arresa nemmeno quando è andata sotto di tre gol. Al triplice fischio, il risultato finale di 4-3 premia la compagine del presidente Mino De Girolamo.

