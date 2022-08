Un altro attaccante per Giuseppe Laterza. Il club biancoverde ha ufficializzato il ritorno in prestito di Giuseppe Fella dal Palermo. Nato a Salerno l’11 agosto 1993, in carriera ha indossato le maglie di Cittadella, Campobasso, Brindisi, Melfi, Bassano, Siena, Nocerina e Cavese, prima di approdare a Monopoli nella stagione 2019/20, realizzando ben 17 reti in 28 partite. Nella stagione 2020/21 viene acquistato dalla Salernitana e trasferito a titolo temporaneo all’Avellino, dove colleziona 39 presenze, 9 reti e 3 assist. Nell’ultima stagione disputata con la maglia del Palermo, Fella ha realizzato 7 reti conquistando la promozione in Serie B ai playoff.