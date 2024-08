Monopoli, ds Chiricallo: “Viteritti resta con noi, Borello una plusvalenza. Obiettivo salvezza”

Punto sul mercato anche in casa Monopoli. Cosi ai microfoni di antennasud il ds Chiricallo: “L’obiettivo che dovevamo raggiungere sul mercato l’abbiamo raggiunto. La possibile cessione di Viteritti? Anche lui ha scadenza, tutti sapevano che il sottoscritto aveva intenzione di parlare di rinnovi o prolungamenti di contratto, ma servono volontà anche se lo scambio non è più avvenuto. Viteritti resta qua, continuerà a fare il professionista. Credo che il Monopoli avesse già completato l’organico, le società fanno fatica a poter reggere le volontà di calciatori e procuratori. Abbiamo fatto un certo tipo di mercato, puntiamo ad una salvezza tranquilla. Borello? C’era la volontà del giocatore di cambiare ed andare in piazze differenti. Puntiamo sulla sostenibilità e questa operazione ha portato una plusvalenza importante per la nostra società. Valenti? Lo abbiamo preso in extremis, il mister può avere più scelte in ottica under. Confermo poi lo scambio tra De Sena che viene da noi e De Paoli che va al Giugliano”.

