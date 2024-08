Latina, Padalino: ‘Avremmo meritato qualcosa in più’

(Di Lorenzo Ruggieri) Secondo pareggio in altrettante partite di campionato per il Latina. Dopo l’1-1 contro la Casertana, i nerazzurri ottengono lo stesso risultato allo Iacovone contro il Taranto. Un match descritto così dal tecnico degli ospiti Pasquale Padalino: “Abbiamo dimostrato di essere in crescita sia dal punto di vista fisico che tattico. Nel complesso avremmo meritato qualcosa in più. A volte siamo stati poco lucidi nell’ultimo passaggio, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto bene contro una squadra che ci ha concesso molto campo nella prima costruzione e pochi spazi negli ultimi trenta metri. Abbiamo mantenuto bene le distanze, soffrendo solo su un cross ma il calcio è anche questo e stiamo facendo dei grossi passi avanti. La situazione del Taranto? La settimana scorsa, i rossoblu avevano meno giocatori ma hanno avuto diverse occasioni contro il Giugliano, potendo anche passare in vantaggio. Non conosco le loro dinamiche, percepisco qualcosa tramite i media ma non posso dare un giudizio”.

