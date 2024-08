Taranto, Lucchesi: ‘Mercato chiuso, ma occhi su svincolati’

(Di Lorenzo Ruggieri) Ultimi scampoli di calciomercato. In pochi giorni, il Taranto ha dovuto rifondare una rosa orfana di quasi tutti gli elementi, con un mercato dettato dalle stringenti esigenze finanziarie. La campagna acquisti degli ionici, dunque, può ritenersi conclusa ma il dg Lucchesi non scarta l’ipotesi svincolati: “Il nostro mercato è finito, sono arrivati 16 giocatori di cui l’ultimo questa sera. Abbiamo due giocatori per ruolo, tra over e under, ma non siamo ancora una compagine coesa. Ora dobbiamo compattarci, se poi dovesse servire qualcosa attingeremo dal mercato degli svincolati”. Intanto, i rossoblù hanno ottenuto il primo punto stagionale con un pareggio contro il Latina: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, giocando con maggiore prudenza rispetto a quella di Giugliano perché la squadra avvertiva la responsabilità di giocare allo Iacovone. Dopo un’ora di gioco avevamo finito la benzina, contro una squadra importante nel possesso palla come il Latina”.

