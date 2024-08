Taranto, Gautieri amaro: ‘Peccato, potevamo vincerla’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Taranto depone la prima pietra del proprio campionato ottenendo un punto nell’esordio casalingo contro il Latina. Il vantaggio di Zigoni aveva prospettato i tre punti ai rossoblù ma il pareggio di Scravaglieri ha smorzato l’entusiasmo: “Abbiamo disputato una buona partita, attenta e ordinata”, ha ammesso il tecnico degli ionici Carmine Gautieri, il quale però non ha potuto nascondere l’amarezza per i punti sfuggiti: “Abbiamo commesso qualche errore e potevamo sfruttare meglio delle occasioni per chiudere la partita ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’, siamo calati anche per le condizioni fisiche precarie ma i ragazzi hanno disputato una buona prestazione. Peccato per il pareggio, avremmo potuto portare a casa i tre punti, ma abbiamo affrontato una compagine importante. Dopo l’espulsione di Petermann, poi, è diventato più difficile trovare gli spazi, il Latina si è difeso bene e ha portato un punto a casa. Per la foga di cercare il gol vittoria abbiamo perso un po’ le distanze e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, così come nella scelta dell’ultimo passaggio. Avevamo preparato così il match, ma dovevamo essere più veloci nel giro palla. Abbiamo fatto soffrire una squadra importante come il Latina e dobbiamo lavorare ancora tanto per raggiungere l’obiettivo salvezza. Il mercato? Se dovesse presentarsi un’occasione non ce la faremo sfuggire ma chi verrà dovrà avere fame e sposare il progetto. Sono arrivati giocatori importanti che vanno allenati. Ora cercheremo di racimolare quanti più punti possibili per sopperire alle difficoltà fisiche di chi è arrivato da poco”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author