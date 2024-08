Taranto, Gianmarco Zigoni: ‘Il gol? Una liberazione’

(Di Lorenzo Ruggieri) Non poteva sognare esordio migliore Gianmarco Zigoni, arrivato da poco in riva allo Ionio e autore del gol che ha sbloccato il match tra il suo Taranto e il Latina. La rete ha permesso alla compagine ionica di ottenere il primo punto della stagione, essendo stata raggiunta dai laziali ad inizio ripresa: “Sono contentissimo per il gol, non giocavo una partita ufficiale da Aprile e la rete è come una liberazione. Ho svolto la preparazione da solo e non era facile giocare dall’inizio ma sono stupito. Speravamo nella vittoria ma non era facile. Non ci conosciamo ancora bene e ci dispiace per non aver portato a casa per l’intera posta in palio”.

