Bari, ds Magalini: “Accolte le esigenze del mister. Partipilo? Ci abbiamo provato”

Al termine della sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo del Bari Magalini si sofferma su quella che è stata la condotta del club biancorosso: “Oggi era una giornata pesantissima e campale, siamo contenti per come il tutto sia riuscito. E’ stato un mercato molto lungo ma siamo soddisfatti e crediamo di aver accontentato le esigenze del mister. Ora parola al campo sperando di riprenderci quello che ci spetta in termini di punti. Partipilo? C’è stata una trattativa, da parte nostra non ci sono state situazioni facili per arrivare a tanto. Non siamo riusciti a combaciare le esigenze nostre con le loro richieste. Ci abbiamo messo tutte le forze possibili per questo obiettivo, ripeto”.

E ancora, quale può essere ora l’obiettivo del Bari? Ecco la risposta: “L’obiettivo è pesante, abbiamo lavorato a tavolino. Ringrazio Valerio Di Cesare che mi ha dato una grossa mano, ci siamo adoperati per fare del nostro meglio. Faremo di tutto e di più per fare del nostro meglio. Non abbiamo esuberi, D’Errico è fuori lista, per Scafetta non si è fatto nulla ma per il resto il lavoro è stato profondo”.

