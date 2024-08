Bari, ufficiali Saco, Favilli e Tripaldelli

Tris di arrivi finali per il Bari in entrata in questa sessione di calciomercato

SACO

SSC Bari comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Genoa C.F.C., i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli (17.05.97, Pisa); l’attaccante toscano si aggregherà nei prossimi giorni al gruppo biancorosso per mettersi a disposizione di mister Longo.

Cresciuto nelle giovanili della Polisportiva Arci Zambra, si mette in luce tra i giovani del Livorno, quindi alla Juventus con cui esordisce in Serie A all’età di 18 anni. Nel campionato ’16-’17 viene acquistato dall’Ascoli con cui, in due stagioni, totalizza 42 presenze condite da 13 reti nonostante un brutto infortunio. Via Juventus passa al Genova nella stagione ’18-’19 dove totalizza 28 presenze in Serie A in due anni. Nel campionato ’20-’21 gioca con la maglia del Verona 11 gare in A segnando 2 gol, mentre l’anno dopo contribuisce alla storica promozione del Monza in massima serie. Nelle ultime due stagioni totalizza 10 reti in 49 presenze con la maglia della Ternana. Ha fatto parte delle giovanili azzurre dall’Under 16 all’Under 21.

TRIPALDELLI

SSC Bari comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla SPAL, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tripaldelli (09.02.99, Napoli); l’esterno sinistro, che ha firmato un contratto fino al giugno ’27, si aggregherà nei prossimi giorni al gruppo biancorosso per mettersi a disposizione di mister Longo.

Prodotto del settore giovanile della Juventus, nel ’18 viene acquistato dal Sassuolo che lo manda a fare esperienza prima in Olanda al PEC Zwolle, quindi al Crotone. Nel ’19-’20 fa il suo esordio in Serie A con i neroverdi emiliani, passando la stagione successiva al Cagliari, sempre in massima serie, con cui gioca 10 partite attirando le attenzioni della SPAL che lo ingaggia nella stagione ’21-’22. Con gli spallini colleziona 70 presenze (1 gol e 4 assist) tra Serie B e Lega Pro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author