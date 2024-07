Calciomercato, listone acquisti delle squadre pugliesi e lucane

(Di Dante Sebastio e Alessandro Zanzico) Il mercato in tempo reale, acquisti per acquisti, delle squadre pugliesi e lucane dalla Serie A alla Serie D.

SERIE A

LECCE – All. Gotti (confermato)

Acquisti : Tete Morente (a. Elche), Gaspar (d. Estrela), Fruchtl (p. Austria Vienna), Pierret (c. QRM).

SERIE B

BARI – All. Longo (nuovo)

Acquisti : Olivieri (c. Atalanta), Manzari (a. Sassuolo), Sgarbi (a. Napoli), Favasuli (c. Fiorentina), Obaretin (d. Napoli), Astrologo (c. Lucchese, fine prestito), D’Errico (a. Crotone, fine prestito), Scheidler (a. Andorra, fine prestito), Simeri (a. Taranto, fine prestito).

SERIE C

ALTAMURA – All. Di Donato (nuovo)

Acquisti : Silletti (d. Martina), Di Biagio (p. Tau Altopascio), Poggesi (d. Pro Sesto), Rolando (c. Renate), Sabbatani (a. Ravenna).

CERIGNOLA – All. Raffaele (confermato)

Acquisti : Ingrosso (d. Virtus Francavilla), Vono (c. Chieri), Saracco (p. Lecco, fine prestito), Neglia (a. Virtus Francavilla, fine prestito), Signorile (a. Messina, fine prestito), Sosa (a. Monopoli, fine prestito).

FOGGIA – All. Brambilla (nuovo)

Acquisti : Parodi (d. Juventus U23), Orlando (a. Taranto), Camigliano (d. Ancona), Danzi (c. Cittadella), De Lucia (p. Virtus Entella), Beretta (a. Lecco, fine prestito).

MONOPOLI – All. Colombo (nuovo)

Acquisti : Pace (d. Potenza), Dibenedetto (d. Nardò), Vitale (c. Sorrento), Yeboah (a. Verona), Tataru (c. Altamura, fine prestito), Spalluto (a. Trento, fine prestito).

PICERNO – All. Tomei (nuovo)

Acquisti : Santi (d. Fermana), Energe (c. Ancona), Cardoni (c. Sambenedettese).

POTENZA – All. Di Giorgio (confermato)

Acquisti : Sciacca (d. Casertana), Novella (d. Picerno-Lazio), Schimmenti (a. Gozzano), Galletta (d. Acireale), Erradi (c. Juve Stabia), Prezioso (c. Ancona, fine prestito), Calvosa (d. Forsempronese, fine prestito).

TARANTO – All. Capuano (confermato)

Acquisti : Soncin (p. Pergolettese), Nobile (p. Foggia), Crecco (c. Latina, fine prestito), De Santis (d. Fermana, fine prestito), Maiorino (c. Termoli, fine prestito).

SERIE D

BRINDISI – All. Monticciolo (nuovo)

Acquisti : /

CASARANO – All. Laterza (confermato)

Acquisti : Loiodice, Pinto, Magnati (nuovi); Versienti, D’Alena (confermati).

FASANO – All. Iannini (nuovo)

Acquisti : Murgia, Bolzicco (nuovi); Losavio, Ganci (confermati).

FIDELIS ANDRIA – All. Danucci (nuovo)

Acquisti : La Monica, Fantacci, Liurni, Derosa, Babaj, Bonnin, Sirri, Coquin (nuovi); Cancelli (confermato).

FRANCAVILLA IN SINNI – All. Nolè (nuovo)

Acquisti : Prisco, Nicolao (confermati).

GRAVINA – All. Tiozzo (nuovo)

Acquisti : /

MANFREDONIA – All. Cinque (confermato)

Acquisti : Scaringella, Sapri, Coppola, Sepe, Bonicelli (nuovi); Giacobbe, Calemme, Forte, Spina, Amabile, Konate, Carbonaro (confermati); Prencipe, Fischetti, Salice (promossi in prima squadra).

MARTINA – All. Pizzulli (confermato)

Acquisti : Silvestro, Llanos, Russo, Resouf (nuovi); Maffei, Figliola, Tuccitto (confermati).

MATERA – All.

Acquisti : /

NARDÒ – All.

Acquisti ; /

UGENTO – All. Oliva (confermato)

Acquisti : /

VIRTUS FRANCAVILLA – All. Ginestra (nuovo)

Acquisti : Lanzolla, Diop, Allegrini, Taurino, Pinto, Gjonaj, De Nova, Marconato, De Luca, Bikovskis, Mbaye (nuovi); Latagliata, Serio (confermati).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author