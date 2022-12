Molfetta: Scippi e riciclaggio, due arresti

Condividi su...

I Carabinieri del N.O.R. hanno arrestato due molfettesi per scippi di collane in oro e successivo riciclaggio. I fatti risalgono al periodo che va tra fine agosto e settembre del 2022, quando i due, in diverse occasioni, si sarebbero resi responsabili di furto con strappo ai danni di un ragazzo e una donna, entrambi di Molfetta. Dopo gli scippi, avrebbero venduto le collane in oro a deo compro oro della zona. I due sono stati portati nel carcere di Trani