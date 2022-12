Condividi su...

Ha avuto luogo presso l’aula bunker di lecce l’udienza preliminare dell’inchiesta nota come Re Artù, che vede sotto accusa tra gli altri l’ex senatore e assessore regionale al Welfare Totò Ruggeri, ai domiciliari dallo scorso 7 luglio nell’ambito. Il primo dibattimento si è protratto oltre le previsioni tanto da richiedere una sospensione per tornare in aula nelle prime ore del pomeriggio

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts