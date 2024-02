Milleproroghe, Lacarra (PD): ‘Governo volta le spalle ai piccoli comuni’

“Nessuna proroga delle norme che stanno paralizzando i piccoli comuni, né un impegno del governo a riguardo. Dopo aver bocciato l’emendamento a mia firma, la maggioranza respinge anche il mio ordine del giorno per ripristinare per un tempo congruo la piattaforma smart Cig per gli affidamenti fino a 40 mila euro come fatto con quello sotto i 5 mila. Le nuove piattaforme di approvvigionamento digitale funzionano a malapena e stanno mettendo a repentaglio tanti acquisti nella PA e persino molti progetti PNRR. Malgrado i numerosi appelli dell’ANCI, questo Governo sceglie ancora di nuovo di voltare le spalle alle realtà più piccole del Paese”. Così Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author