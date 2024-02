Troppe ore con la stessa postura a lavoro e i dolori alla schiena esplodono

Lecce – La gamba inizia a tirare, la zona lombare della schiena non da tregua e la sciatalgia può così tormentare le giornate di tanti uomini e donne che magari a lavoro mantengono per ore e ore la stessa postura seduti sulla sedia o anche in piedi. Ecco perché abbiamo chiesto al fisioterapista e osteopata Gianni Brunetti qualche consiglio utile per prevenire disagi legati alla postura.

