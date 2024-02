Villa Castelli, il Tar dice sì ad Antenna 5G: è legittima

VILLA CASTELLI – Contestata dai residenti con striscioni, cori e proteste, l’antenna 5G installata in via Matteotti a Villa Castelli è legittima. Lo ha stabilito il Tar di Lecce.

Antenna 5G a Villa Castelli, per il Tar è legittima

Quell’antenna 5G installata l’anno scorso sul terrazzo di un’abitazione di via Matteotti a Villa Castelli è legittima. A risolvere la questione, al netto di un’eventuale ricorso al Consiglio di Stato, è il Tar di Lecce che, in collegio, ha accolto il ricorso presentato dalla compagnia Linkem chiamata difendersi dalle proteste dei residenti spalleggiati dal Comune. L’Ente, se pur tardivamente, si era opposto all’installazione.

Il Tribunale regionale, a dirla tutta, non solo legittima la procedura semplificata attuata dalla compagnia telefonica ritenendo l’opera infrastruttura prioritaria secondo le normativa, ma “bacchetta” l’inerzia del Comune, attivatosi troppo tardi, secondo i giudici, nella contestazione. Insomma, vale il principio del silenzio assenso. D’altro canto, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dai residenti che, riuniti in comitato, si opponevano pure loro all’installazione della contestata antenna. A nulla, così, sono serviti striscioni e cori, proteste e attacchi. L’antenna 5G di via Matteotti lì sta e lì sta bene. Lo ha stabilito il Tar di Lecce che ha condannato Comune e cittadini intervenuti nel procedimento al pagamento delle spese.

