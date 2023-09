Mignani: “Non si può subire pareggio pochi secondi dopo esser passati in vantaggio. Volevo dar fiducia ad Edjouma”

BARI – Michele Mignani ha parlato così ai nostri microfoni dopo il 2-2 contro il Catanzaro: “Vivarini ha preparato meglio l’approccio alla gara. Avremmo anche potuto vincere ma il risultato è giusto, è stata una gara dai due volte in cui abbiamo fatto fatica nell’aggressione, ma dopo il vantaggio non si può prendere il pareggio pochi secondi dopo. La reazione c’è stata nella ripresa e nel finale abbiamo avuto occasioni per cercare il gol vittoria”.

L’impiego di Edjouma: “Credo che la difficoltà del primo tempo sia stata collettiva. Non voglio pensare che un giocatore possa aver determinato le cose negative di un’intera squadra: penso che noi dobbiamo scoprire lui e lui debba scoprire noi. Dobbiamo aspettarlo ma trovo giusto provare a metterlo dentro perchè i ragazzi hanno bisogno di fiducia e se non li fai giocare non l’acquisiscono mai”.

Frabotta – “Come tanti, è arrivato da poco e ha bisogno di crescere fisicamente. Ha fatto complessivamente una buona partita e migliorerà giorno per giorno”.

Aramu – “Avevo l’idea di giocare con una punta strutturata e due mezze punte. Prima della gara avevo il dubbio tra lui ed Edjouma e ho preferito il secondo. Nella ripresa ho inserito Morachioli per allargare la manovra. Nel finale Aramu poteva entrare, ma alla fine ho messo dentro Achik a sinistra spostando Morachioli a destra”.

