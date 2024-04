Meteo, correnti fredde e instabili: temporali al Centro-Sud

Freddo, frequenti temporali e neve su Alpi e Appennini fino a 1000 metri di quota. Sono, le previsioni meteo almeno fino al 25 aprile. L’Italia è in balia di correnti fredde e instabili provenienti dalla Scandinavia. La prima ondata di maltempo attraverserà lo Stivale nelle prossime ore dalle Marche verso il Sud, dopo aver colpito il Nord.

Le temperature crolleranno anche di 12°C sul versante adriatico scendendo sotto la media del periodo. I valori minimi caleranno nelle zone serene durante la notte, mentre le massime continueranno a scendere almeno fino a sabato quasi ovunque.

Per giovedì è prevista neve sugli Appennini, dalla Toscana al Molise, oltre i 1000 metri e sulle Alpi e temporali a carattere sparso. Anche per venerdì saranno ancora protagoniste le piogge al Centro-Sud con fenomeni a tratti diffusi e persistenti. Questo primo impulso perturbato e freddo per il periodo lascerà l’Italia venerdì 19 aprile in serata.

Durante il weekend arriverà un secondo impulso scandinavo che provocherà temporali specie sulle regioni centro-meridionali.

Nel dettaglio.

Giovedì 18: al Nord piovoso su Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto. Al Centro molto instabile con rovesci. Al Sud tempo instabile con temporali specie sulle regioni peninsulari.

Venerdì 19: al Nord soleggiato, nubi in aumento al Nord-Est. Al Centro maltempo fino al mattino poi schiarite. Al Sud tempo instabile con temporali diffusi fino al primo pomeriggio.

Tendenza: secondo impulso scandinavo in arrivo con tempo perturbato e freddo al mattino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author