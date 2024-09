Messina-Taranto 4-1: vittoria schiacciante dei giallorossi

Il Messina domina il Taranto con un convincente 4-1 che vale la prima vittoria in campionato. Seconda sconfitta di fila in trasferta invece per i rossoblu. Dopo un primo tempo equilibrato conclusosi sull’1-1 (Luciani (al 19’ Luciani risponde su rigore al vantaggio iniziale di Ardizzone, 6’) la squadra di casa ha mostrato tutta la sua forza nel secondo tempo.

La ripresa è stata spettacolare per il Messina, che ha castigato il Taranto con un micidiale 1/2: Garofalo ha firmato il sorpasso al 46’, Anatriello ha messo al sicuro il risultato al 50’. La squadra di Gautieri ha provato a reagire, ma nemmeno gli ingressi di Giovinco, Fabbro e Varela hanno dato la scossa.

Numerose le sostituzioni e le ammonizioni da entrambe le parti, ma la squadra di Modica ha mantenuto il controllo del match fino al fischio finale. Una vittoria meritata per i giallorossi, che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni e il calo fisico di un Taranto che deve cambiare registro se vuole salvarsi.

MESSINA-TARANTO 4-1

RETI: 6’ Ardizzone (T), 19’ rigore Luciani (M), 46’ Garofalo (M), 50’ Anatriello (M), 90’+5’ Frisenna (T)

MESSINA 433: Curtosi; Lia, Manetta, Marino, Ortisi; Frisenna, Anzelmo, Garofalo; Anatriello, Luciani, Pedicillo. Panchina: Krapikas, Di Bella, Ndir, Mamona, Petrungaro, Petrucci, Re, Cominetti, Morleo, Salvo, Adragna, Mameli, Rizzo. All. Modica.

TARANTO 433: Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Shiba, Contessa; Ardizzone, Matera, Schirru; Fiorani, Zigoni, Guarracino. Panchina: Meli, Marong, Varela, Fabbro, Papazov, Verde, Speranza, Garau, Giovinco, Vaughn. All. Gauteri.

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli. Assistenti: Luca Landini di Trento e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia. Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino.

