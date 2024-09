La Valtur Brindisi batte Verona 78 a 61 e si aggiudica il memorial Pajetta

Battendo in finale Verona con il punteggio di 78 a 61, la Valtur Brindisi conquista l’ottava edizione del memoriale Pajetta disputato nel PalaCarnera di Udine. I biancazzurri di Piero Bucchi chiudono la due giorni in Friuli con le buone indicazioni non solo del risultato, ma anche di una squadra che sta trovando i giusti automatismi in vista dell’esordio in campionato contro Avellino.

Nella finale del memorial Pajetta, Brindisi tiene sempre il pallino della gara, arrivando anche ad un massimo vantaggio di 17 punti e trovando le realizzazioni dal quintetto titolare (Laquintana, Vildera, De Vico, Ogden e Allen) e dalla panchina con Calzavara e Ndzie.

Verona resta in scia sino al termine del terzo quarto, poi la difesa di Brindisi non concede punti per i primi quattro minuti dell’ultima frazione, nella quale ci pensano Allern e Calzavara a firmare i canestri decisivi. Prossimo impegno per la Valtura, il trofeo Pentassuglia, sabato 14 setembre a Brindisi contro Rieti.

