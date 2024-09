Taranto, Gautieri: “Brutto atteggiamento, dobbiamo cambiare registro”

Il gol di Ardizzone in apertura aveva illuso il popolo rossoblù. Contro il Messina, invece, il Taranto ha ottenuto la seconda sconfitta in campionato, incassando quattro reti in rimonta. Un brutto passo falso per gli ionici, commentato così dal tecnico Carmine Gautieri: “Il buon Taranto visto nel primo tempo non è bastato. Nella ripresa il nostro atteggiamento è stato diverso e non siamo scesi in campo. Non possiamo prendere due gol in cinque minuti, abbiamo commesso degli errori da non ripetere. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato diverse occasioni per il raddoppio ma non accetto l’atteggiamento mostrato nella ripresa. Dobbiamo cambiare registro, ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza. Il Messina è una squadra offensiva, in particolare nei secondi 45 minuti. In occasione del raddoppio degli avversari abbiamo sbagliato diverse uscite, dopodiché abbiamo perso ordine ed equilibrio. Non veniamo da un bel periodo e ogni partita deve essere quella della vita. Qualche giocatore è in ritardo di condizione ma, così come il minutaggio, non deve essere un alibi. Dobbiamo lavorare sotto l’aspetto fisico e anche dal punto di vista mentale. Per gran parte della partita abbiamo mostrato cose interessanti ma per raggiungere la salvezza ci vuole altro. Il rigore? In tre partite abbiamo subìto due rigori dubbi ma non dobbiamo guardare l’arbitraggio. Dobbiamo sputare sangue fino al 95′ in ogni partita, altrimenti diventa difficile”.

