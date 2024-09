Messina, Modica: “Reazione importante, buon inizio di ripresa”

Primo acuto stagionale per il Messina. Al “San Filippo – Franco Scoglio”, infatti, i padroni di casa archiviano la pratica Taranto dopo un inizio in salita per il gol di Ardizzone. Un successo commentato così dal tecnico Giacomo Modica: “Già contro l’Audace Cerignola e col Potenza eravamo passati in svantaggio dopo pochi minuti, è un mezzo calo di concentrazione che ci vede partire sempre in salita. Abbiamo avuto una grande reazione dopo aver incassato un gol all’inizio. Grazie ad uno spirito di gruppo importante, abbiamo incanalato il match sui binari giusti e abbiamo disputato un buon inizio di ripresa per determinazione e capacità di accorciare le distanze, mostrando una velocità di esecuzione diversa. Il Taranto ha un organico con nomi importanti e poteva metterci in difficoltà. Siamo stati piacevoli da vedere e questa squadra comincia a piacermi tanto. Abbiamo dimostrato carattere e rivolgo i miei complimenti ai ragazzi. Siamo una bella squadra, abbiamo delle difficoltà come tutti ma gli errori fanno parte di questo mondo. Il rigore? Una nota positiva, perché dopo un anno e mezzo finalmente è arrivato. Sono contento, vuol dire che qualcosa può cambiare”.

