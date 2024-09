Il Picerno non trova la terza vittoria consecutiva: termina 0 a 0 contro la Casertana

È un Picerno concentrato sulla preda quello che ospita allo stadio “Curcio” in questa terza Giornata una Casertana ferita dalla sconfitta contro la Juventus Next Gen. E quando una “leonessa” sente odore di sangue diventa difficile frenarne il balzo. Tomei e Iori partono con un 4-2-3-1 speculare. Il tecnico abruzzese sceglie Maiorino centravanti con Petito alle sue spalle assistito da capitan Esposito ed Energe.

Partono forte gli ospiti. Dopo dieci minuti Satriano sporca i guantoni al numero 22 melandrino con un tiro dal limite. Dieci minuti dopo (siamo al ventesimo) è Zanellati a salvare il risultato su Maiorino deviando in corner il tiro quasi a botta sicura del numero 10 rossoblù. Al 43esimo Picerno pericoloso con Franco che impegna Zanellati alla non facile parata. Occasione ghiottissima ad un minuto dal termine della prima frazione di gara con Satriano che si divora la rete del possibile vantaggio non approfittando di una distrazione difensiva di De Ciancio. Sul capovolgimento di fronte è Esposito a provarci dai venti metri ma l’estremo difensore campano si fa trovare pronto.

La prima occasione della ripresa è di marca ospite con Mancini, subentrato a Galletta, che spaventa il “Curcio” con un tiro dal limite che si spegne di poco alto sulla traversa. Al 68esimo – entrato da nemmeno 60 secondi – è Volpicelli a provarci dalla distanza ma il tiro non inquadra la porta. Al minuto 78 il neo entrato tra le fila dei campani, l’ex Potenza, Raul Asencio, dagli sviluppi del quinto corner, colpisce male di testa la palla ma serve comunque l’intervento di un attento Summa per scongiurare il peggio. Occasionissima per i padroni di casa all’80esimo: Vitali batte Zanellati ma è provvidenziale Gatti a togliere letteralmente la palla sulla linea della porta.

Non ci sono altre occasioni e non bastano i 4 minuti di extra time per far cambiare il risultato. Termina a reti inviolate una gara tutto sommato equilibrata che comunque vede il Picerno imbattuto e a quota sette punti in classifica e una Casertana che in parte rimedia alla sconfitta della scorsa giornata considerando che, non è cosa semplice e scontata, portare a casa tre punti da terra melandrina.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – CASERTANA

Sabato 7 settembre 2024, ore 18.30, stadio “D. Curcio”: 3a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; Franco, De Ciancio (67’ Pitarresi); Energe (67’ Vitali), Petito, Esposito (67’ Volpicelli); Maiorino (91’ Stantarcangelo).

A disp.: Merelli, Nicoletti, Seck, Santi, Cecere, Papini, Graziani, Cardoni.

All.: Francesco TOMEI

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Gatti, Bacchetti, Falasca; Bianchi (66’ Collodel), Proia (72’ Damian); Carretta, Deli (83’ Matese), Galletta (46’ Mancini); Satriano (72’ Asencio).

A disp.: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Kontek, Iuliano, Rocca, Capasso, Bakayoko.

All.: Manuel IORI

Arbitro: Pezzopane (L’Aquila)

Guardalinee: Rastelli – Sbardella

Quarto Uomo: Colaninno

AZ PICERNO 0 – 0 CASERTANA

MARCATORI:

AMMONITI: Energe, Franco, Falasca, Gatti, Pagliai, Bacchetti

CORNER: 2 – 5

RECUPERO: 1’ – 4’

SPETTATORI: 670

INCASSO: euro 7.133,00

