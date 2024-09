Team Altamura, Di Donato senza mezzi termini: “Serve fare di più”

Una classifica da muovere, un entusiasmo da ritrovare, Altamura di scena al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento nella terza giornata di campionato. Un avversario di categoria, che ha ben cominciato la sua stagione, quattro punti su sei, e non ha ancora subito gol. D’altro canto, i murgiani non hanno ancora sbloccato la casella delle reti, oltre a quella dei punti: contro il Foggia tante pallegol create, tutte sprecate, oltre alle solite disattenzioni difensive. Mister Di Donato non usa mezzi termini, le sue dichiarazioni prepartita nel servizio.

